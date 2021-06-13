Збірна України 13 червня зіграє з Нідерландами, фото: Павло Кубанов

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Збірна України з футболу сьогодні, 13 червня, зіграє свій перший матч у межах турніру Євро-2020.

Суперником українців у поєдинку, який розпочнеться о 22.00 за київським часом, стане збірна Нідерландів. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав стартовий склад команди у цьому матчі, повідомляє видання Champion.com.ua.

Матч відбуватиметься на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. На поле з перших хвилин матчу вийдуть такі футболісти збірної України:

Георгій Бущан;

Сергій Сидорчук;

Андрій Ярмоленко;

Руслан Маліновський;

Роман Яремчук;

Ілля Забарний;

Віталій Миколенко;

Олександр Зінченко;

Олександр Зубков;

Олександр Караваєв;

Микола Матвієнко.

Нагадаємо, збірна Нідерландів у цьому матчі є фаворитом букмекерів.

Джерело: Champion.com.ua