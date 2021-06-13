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Збірна України 13 червня зіграє з Нідерландами, фото: Павло Кубанов

Євро-2020 — названо стартовий склад збірної України у матчі з Нідерландами

13 чер 2021, 21:17
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Збірна України з футболу сьогодні, 13 червня, зіграє свій перший матч у межах турніру Євро-2020.

Суперником українців у поєдинку, який розпочнеться о 22.00 за київським часом, стане збірна Нідерландів. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав стартовий склад команди у цьому матчі, повідомляє видання Champion.com.ua.

Матч відбуватиметься на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. На поле з перших хвилин матчу вийдуть такі футболісти збірної України:

  • Георгій Бущан;
  • Сергій Сидорчук;
  • Андрій Ярмоленко;
  • Руслан Маліновський;
  • Роман Яремчук;
  • Ілля Забарний;
  • Віталій Миколенко;
  • Олександр Зінченко;
  • Олександр Зубков;
  • Олександр Караваєв;
  • Микола Матвієнко.

Стартовий склад збірної України, інфографіка: Champion.com.ua


Нагадаємо, збірна Нідерландів у цьому матчі є фаворитом букмекерів.

Джерело: Champion.com.ua


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