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Збірна України 13 червня зіграє з Нідерландами, фото: Павло Кубанов
Євро-2020 — названо стартовий склад збірної України у матчі з Нідерландамиhttps://racurs.ua/ua/n156056-ievro-2020-nazvano-startovyy-sklad-zbirnoyi-ukrayiny-u-matchi-z-niderlandamy.htmlРакурс
Збірна України з футболу сьогодні, 13 червня, зіграє свій перший матч у межах турніру Євро-2020.
Суперником українців у поєдинку, який розпочнеться о 22.00 за київським часом, стане збірна Нідерландів. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав стартовий склад команди у цьому матчі, повідомляє видання Champion.com.ua.
Матч відбуватиметься на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі. На поле з перших хвилин матчу вийдуть такі футболісти збірної України:
- Георгій Бущан;
- Сергій Сидорчук;
- Андрій Ярмоленко;
- Руслан Маліновський;
- Роман Яремчук;
- Ілля Забарний;
- Віталій Миколенко;
- Олександр Зінченко;
- Олександр Зубков;
- Олександр Караваєв;
- Микола Матвієнко.
Нагадаємо, збірна Нідерландів у цьому матчі є фаворитом букмекерів.
Джерело: Champion.com.ua
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