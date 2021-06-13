Всесвітній день донора крові

https://racurs.ua/ua/n156055-14-chervnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-donora-krovi.html

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14 червня щороку відзначають Всесвітній день донора крові. Свято запроваджене Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 2005 році для вшанування людей, які добровільно здають кров з альтруїстичних спонукань без будь-якої грошової винагороди та для вираження подяки таким людям.

Цю дату обрано, оскільки саме 14 червня у 1868 році народився Карл Ландштейнер — австрійський імунолог, який у 1930 році отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

Православна церква цього дня вшановує Юстина Мученика, також відомого як Юстин Філософ. Він жив у першій половині II ст. н. е. і вважається одним із перших християнських апологетів (захисників християнства, які займалися раціональним обґрунтуванням віри).

За правління римського імператора Марка Аврелія на нього донесли владі. Юстина віддали під суд і відрубали голову. Зберігся протокол допиту.

У народі вважалося, що вечір цього дня слід провести наодинці з коханою людиною — тоді в сім’ї буде щастя.

Народні прикмети:

якщо цього дня вранці небо чисте і ясне — добре достигне жито;

похмурий ранок обіцяє хороший врожай ярих культур.

ранкова веселка цього дня — до дощу;

якщо сонце на світанку бліде — надвечір піде дощ.