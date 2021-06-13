«Національний» штам коронавірусу виявили вже і в Росії

У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу SARS-nCOV-2 триває, у світі продовжують виявляти нові мутації цього патогена.

Так, оригінальні варіанти мутацій коронавірусу виявили у Росії, зокрема в Москві. Про це заявив директор російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалеї Олександр Гінцбург, повідомляє видання РІА «Новости».

За словами Гінцбурга, властивості цих мутацій та їх відмінності від інших відомих штамів наразі вивчаються.

Заступник Гінцбурга Денис Логунов наголошує, що далеко не всі штами коронавірусу небезпечні, проте необхідно відстежувати всі зміни, повідомляє агентство ТАСС.

Працювати на випередження, виявляти, якщо що — адаптувати, нові робити варіанти вакцини, як це відбувається з грипом, — додав він.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що китайські вчені відшукали низку нових коронавірусів у кажанів — тварин, вірус яких, як вважається, став основою для SARS-nCOV-2.

Джерело: РІА «Новости», ТАСС