«Национальный» штамм коронавируса обнаружили уже и в России

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса SARS-nCOV-2 продолжается, в мире выявляют новые мутации этого патогена.

Так, оригинальные варианты мутаций коронавируса обнаружили в России, в частности в Москве. Об этом заявил директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает издание РИА «Новости».

По словам Гинцбурга, свойства этих мутаций и их отличия от других известных штаммов в настоящее время изучаются.

Заместитель Гинцбурга Денис Логунов подчеркивает, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, однако необходимо отслеживать все изменения, сообщает агентство ТАСС.

Работать на опережение, выявлять, если что — адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом, — добавил он.



Напомним, недавно стало известно, что китайские ученые нашли ряд новых коронавирусов у летучих мышей — животных, вирус которых, как считается, стал основой для SARS-nCOV-2.

Источник: РИА «Новости», ТАСС