Всемирный день донора крови

https://racurs.ua/n156055-14-iunya-otmechaut-vsemirnyy-den-donora-krovi.html

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14 июня ежегодно отмечается Всемирный день донора крови. Праздник введен Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2005 году для чествования людей, которые добровольно сдают кровь из альтруистических побуждений без всякой денежного вознаграждения и для выражения благодарности таким людям.

Эта дата выбрана, поскольку именно 14 июня в 1868 году родился Карл Ландштейнер — австрийский иммунолог, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Православная церковь в этот день чтит Юстина Мученика, также известного как Юстин Философ. Он жил в первой половине II в. н. е. и считается одним из первых христианских апологетов (защитников христианства, которые занимались рациональным обоснованием веры).

При правлении римского императора Марка Аврелия на него донесли властям. Юстина отдали под суд и отрубили голову. Сохранился протокол допроса.

В народе считалось, что вечер этого дня следует провести наедине с любимым человеком — тогда в семье будет счастье.

Народные приметы: