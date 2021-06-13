14 июня отмечают Всемирный день донора кровиhttps://racurs.ua/n156055-14-iunya-otmechaut-vsemirnyy-den-donora-krovi.htmlРакурс
14 июня ежегодно отмечается Всемирный день донора крови. Праздник введен Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2005 году для чествования людей, которые добровольно сдают кровь из альтруистических побуждений без всякой денежного вознаграждения и для выражения благодарности таким людям.
Эта дата выбрана, поскольку именно 14 июня в 1868 году родился Карл Ландштейнер — австрийский иммунолог, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.
Православная церковь в этот день чтит Юстина Мученика, также известного как Юстин Философ. Он жил в первой половине II в. н. е. и считается одним из первых христианских апологетов (защитников христианства, которые занимались рациональным обоснованием веры).
При правлении римского императора Марка Аврелия на него донесли властям. Юстина отдали под суд и отрубили голову. Сохранился протокол допроса.
В народе считалось, что вечер этого дня следует провести наедине с любимым человеком — тогда в семье будет счастье.
Народные приметы:
- если в этот день утром небо чистое и ясное — хорошо созреет рожь;
- хмурое утро обещает хороший урожай яровых культур.
- утренняя радуга в этот день — к дождю;
- если солнце на рассвете бледное — вечером пойдет дождь.