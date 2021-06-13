Нафталі Беннет, фото: 7kanal

https://racurs.ua/ua/n156057-era-netanyahu-zakinchylasya-v-izrayili-novyy-premier-ministr.html

Ракурс

Нафталі Беннет, один із лідерів альянсу правих партій Ізраїлю «Яміна», став новим прем'єр-міністром країни, замінивши на цій посаді Беньяміна Нетаньяху, котрий був прем'єром впродовж 12 років — з 2009 року.

Кнесет (парламент Ізраїлю) сьогодні, 13 червня, затвердив новий уряд з перевагою всього в один голос — 60 депутатів проголосували «за», 59 — «проти», ще один утримався. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Незабаром після підрахунку голосів Беннета привели до присяги якості прем'єр-міністра, а його партнера по новій коаліції у Кнесеті Яіра Лапіда з партії «Єш Атід» — до присяги як альтернативного прем'єр-міністра. Згідно з коаліційними домовленостями, Лапід стане прем'єр-міністром через два роки.

Ще один представник «Єш Атід» — Мікі Леві сьогодні був обраний спікером Кнесету.

Нагадаємо, під час візиту Нетаньяху до Києва у 2019 році його дружина виявила зневагу до українського національного привітання.

Джерело: The Times of Israel