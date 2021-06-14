Коронавирус в отпуске — в воскресенье заболели 420 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156061-koronavirus-v-otpuske-v-voskresene-zaboleli-420-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 14 июня подтвердили у 420 человек. В частности, заболевание COVID-19 диагностировали у 32 детей и двух медработников.
Об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения Украины в Фейсбук.
Также 3 тыс. 328 пациентов выздоровели, а 13 — умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в:
Киеве — 89,
Запорожской области — 44,
Николаевской области — 42,
Киевской области — 30,
Тернопольской области — 27.
Лаборатории сделали 17 тыс. 856 тестов на коронавирус методом ПЦР и ИФА. Всего в Украине провели уже свыше 10,5 млн ПЦР-тестирований.
С начала пандемии у нас зафиксировали 2 млн 223 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 51 тыс. 692 человека умерли от осложнений заболевания.