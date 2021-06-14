Коронавирус в отпуске - в воскресенье заболели 420 человек

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 14 июня подтвердили у 420 человек. В частности, заболевание COVID-19 диагностировали у 32 детей и двух медработников.

Об этом в понедельник сообщило Министерство здравоохранения Украины в Фейсбук.

Также 3 тыс. 328 пациентов выздоровели, а 13 — умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в:

Киеве — 89,

Запорожской области — 44,

Николаевской области — 42,

Киевской области — 30,

Тернопольской области — 27.

Лаборатории сделали 17 тыс. 856 тестов на коронавирус методом ПЦР и ИФА. Всего в Украине провели уже свыше 10,5 млн ПЦР-тестирований.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 млн 223 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 51 тыс. 692 человека умерли от осложнений заболевания.