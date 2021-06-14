Росія слабша, аніж здається — Байден

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Росія слабша, аніж здається. Таку думку висловив президент США Джо Байден напередодні зустрічі з президентом країни-агресора РФ 16 червня у Женеві. Також американський лідер назвав Володимира Путіна автократом.

Коментар Байдена щодо Росії, який він висловив під час прес-конференції за підсумками саміту «Великої сімки» (G7) у Великій Британії, процитувало агентство Reuters.

Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. І якщо я відповідатиму належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить в тому ж дусі, — заявив Байден про дії Путіна.

Президент США описав Росію, економіка якої у 13 разів поступається США, як слабшу країну, аніж це може здатися.

У Росії є свої власні дилеми, пов’язані зі своєю економікою, з коронавірусною інфекцією COVID-19 і не лише зі США та Європою загалом, але й і з Близьким Сходом, — зауважив Байден.

За словами американського лідера, Москва займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.

Вона (Росія — ред.) також відкусила деякі реальні проблеми, які їм важко жувати, — сказав Байден.



Він заявив, що Путін займався втручанням у вибори в США.

Нагадаємо, Байден визнав, що відносини Москви і Вашингтона перебувають на низькому рівні.