НАТО перегляне стратегічну концепцію через загрози з боку Росії та Китаю

Росія та Китай змушують НАТО переглянути стратегічну концепцію

https://racurs.ua/ua/n156071-nato-pereglyane-strategichnu-koncepciu-cherez-zagrozy-z-boku-rosiyi-ta-kytau.html

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Країни-члени НАТО на саміті, який відбудеться сьогодні. 14 червня, переглянуть стратегічну концепцію Північноатлантичного альянсу для протидії «агресивній політиці» Росії, викликам з боку Китаю та таким загрозам як кібертероризм і зміни клімату.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому США.

Нова стратегічна концепція буде підготовлена до прийняття на саміті НАТО у 2022 році, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що члени НАТО також розглянуть нові військові концепції і стратегії, спрямовані на посилення стримуючої та оборонної здатності Альянсу для боротьби із загрозами з боку Росії та інших країн.

Керівники домовляться визначити додаткові ресурси, в тому числі за рахунок спільного фінансування НАТО, для підвищення здатності НАТО відповідати викликам безпеці сьогодні та в майбутньому, — зазначається в заяві.



Також у Білому домі зазначають, що НАТО «продовжує стежити за розгортанням російських військ в Україні і навколо неї».

Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Росія є слабшою країною, ніж це може здатися.