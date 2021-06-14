Градом засипало Україну. Фото: gorod.dp.ua

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Град засипав Кіровоградську область на вихідних — в Голованському районі утворилися справжні замети з льоду.

Засипало градом населений пункт Великі Трояни. Місцеві мешканці заявляють про сильні збитки сільськогосподарським культурами. Відео негоди опублікували в Facebook-спільноті «Тракторист Фермер».

Великі Трояни. На узбіччі град. Це все град, купи граду, яка товщина… Це просто жахіття. Я не знаю, скільки тривала ця негода, але збитку вона наробила просто капець. Жах! — розповідає очевидець.

У Запоріжжі за короткий час випала величезна кількість опадів, а мережа каналізації не впоралася з великою кількістю води. Злива затопила дороги, рух транспорту через негоду паралізоваои в районі автовокзалу, на Глісерній і на Набережній магістралі, в районі вул. фортечної, Чорної гори на Кічкасі. Крім того, сильний вітер валив дерева й обривав дроти.

А в Полтаві сильний вітер повалив дерево. Величезний ствол впав на літній майданчик одного з кафе. В мережі з’явилося відео моменту — за мить до падіння з тераси в кафе пішла компанія людей.

Сьогодні вранці у Миколаєві почався проливний дощу, через зливу підтопило кілька вулиць. За інформацію видання «НикВести», у місті фіксуються затори, водії через підтоплення втрачають номерні знаки від автомобілів.

За прогнозами Гідрометцентру Україн, 14 червня в деяких регіонах України очікуються небезпечні метеорологічні явища. У південних та центральних областях обіцяють грози, вдень в окремих районах град та шквали 15−20 м/с.

Нагадаємо, 12 червня потужний вихор пронісся селом Широке Запорізького району. Смерч завдав руйнувань близько 10 будинкам, також постраждали місцеві жителі.

Джерела: «НикВести», 061.ua