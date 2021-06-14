Градом засыпало Украину. Фото: gorod.dp.ua

https://racurs.ua/n156070-sugroby-iz-grada-potopy-v-gorodah-i-povalennye-derevya-leto-v-ukraine-video.html

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Град засыпал Кировоградскую область на выходных — в Голованском районе образовались настоящие сугробы изо льда.

Засыпало градом населенный пункт Великие Трояны. Местные жители заявляют о сильных убытках сельскохозяйственным культурами. Видео непогоды опубликовали в Facebook-сообществе «Тракторист Фермер».

Великие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина… Это просто ужас. Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас! — рассказывает очевидец.

В Запорожье за короткое время выпало огромное количество осадков, а сеть канализации не справилась с большим количеством воды. Ливень затопил дороги, движение транспорта из-за непогоды парализовано в районе автовокзала, на Глиссерной и на Набережной магистрали, в районе ул. Крепостной, Черной горы на Кичкасе. Кроме того, сильный ветер валил деревья и обрывал провода.

А в Полтаве сильный ветер повалил дерево. Огромный ствол упал на летнюю площадку одного из кафе. В сети появилось видео момента — за мгновение до падения с террасы в кафе ушла компания людей.

Сегодня утром в Николаеве начался проливной дождь, из-за ливня подтопило несколько улиц. По информации издания «НикВести», в городе фиксируются пробки, водители из-за подтопления теряют номерные знаки от автомобилей.

По прогнозам Гидрометцентра Украины, 14 июня в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления. В южных и центральных областях обещают грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

Напомним, 12 июня мощный вихрь пронесся по селу широкое Запорожского района. Смерч нанес разрушения около 10 домам, также пострадали местные жители.

Источники: «НикВести», 061.ua