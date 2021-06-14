Языковой путч сорвали в Раде — «слуги» хотят отменить переход кино на украинский

https://racurs.ua/n156069-yazykovoy-putch-sorvali-v-rade-slugi-hotyat-otmenit-perehod-kino-na-ukrainskiy.html

Ракурс

Языковой закон продолжает будоражить умы нардепов, они снова и снова пытаются отсрочить введение определенных изменений в него. «Слуги» придумали новый способ отменить переход киноиндустрии на украинский язык и пытались на заседание профильного комитета вновь рассмотреть отсрочку перевода фильмов и сериалов на украинский язык.

Депутаты от «Слуги народа» планируют 15 июня рассмотреть законопроект, отменяющий переход кино- и телепродукции на украинский язык. Соответствующие поправки в законопроект об обеспечении независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания они намеревались рассмотреть на комитете 14 июня.

В монобольшинстве решили отменить обязательное озвучивание и дублирование продукции на украинском с помощью правки в другой закон — об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Этот законопроект приняли в первом чтении в декабре 2020 года, а во втором у него хотят внести поправку, которая предусматривает, что требования по созданию и распространению телеканалами передач и фильмов устанавливаются законодательством о телерадиовещании, и установления дополнительных требований не допускается. Также предполагается, что «язык распространения, демонстрации и осуществления трансляции должен определяться исключительно законом о телерадиовещании».

Таким образом, если за это правку проголосует зал, для фильмов уже не будет нужен обязательный перевод на украинский язык. Киноиндустрию хотят вывести из-под действия закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а требование о дубляже или озвучке фильмов полностью убирается.

В мае депутаты от СН Евгения Кравчук и Никита Потураев осуществили первую попытку «языкового путча». Тогда они внесли в Раду законопроект, который предусматривает, что эта норма начнет действовать через два месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как это предусмотрено «языковым» законом. Тогда в Раде не хватило голосов, чтобы внести проект в повестку дня.

Нардеп от «Евросолидарности» Владимир Вятрович отчитался сегодня, что сорвал заседание комитета Рады по гуманитарной и информационной политике, на котором должны были рассмотреть отсрочку перевода фильмов и сериалов на украинский язык.

«Слуги народа» пытались провести комитет онлайн, но Вятрович поднял скандал, назвал Потураева «агентом русского мира» и предположил, что его «держат в плену ДНР/ЛНР». После нескольких минут споров Потураев сказал, что заседание отменяется.

Теперь «слугам» нужно придумать, как провести заседание комитета в ближайшие дни, чтобы успеть проголосовать на этой неделе.