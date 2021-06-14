Мовний путч зірвали у Раді — “слуги” хотіли скасувати перехід кіно на українську

https://racurs.ua/ua/n156069-movnyy-putch-zirvaly-u-radi-slugy-hotily-skasuvaty-perehid-kino-na-ukrayinsku.html

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Мовний закон продовжує бентежити нардепів, які вряди годи намагаються його призупинити чи відтермінувати запровадження певних змін. «Слуги» вигадали новий спосіб скасувати перехід кіноіндустрії на українську і намагалися на засідання профільного комітету знову розглянути відстрочення перекладу фільмів і серіалів на українську мову.

Депутати від «Слуги народу» планують 15 червня розглянути законопроект, який скасовує перехід кіно- і телепродукції на українську мову. Відповідні правки до законопроекту про забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення вони мали намір розглянути на комітеті 14 червня.

В монобільшості вирішили скасувати обов’язкового озвучення і дублювання продукції українською через правку до іншого закону — про забезпечення незалежності Нацради з питань телерадіомовлення. Цей законопроект ухвалили в першому читанні в грудні 2020 року, а до другого в нього хочуть внести поправку, яка передбачає, що вимоги по створенню та поширенню телеканалами передач і фільмів встановлюються законодавством про телерадіомовлення, і встановлення додаткових вимог не допускається. Також передбачається, що «мова поширення, демонстрації та здійснення трансляції повинна визначатися виключно законом про телерадіомовлення».

Таким чином, якщо за цю правку проголосує зал, фільмів вже не буде потрібен обов’язковий переклад українською мовою. Кіноіндустрію хочуть вивести з-під дії закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а вимога про дубляж або озвучці фільмів повністю забирається.

У травні депутати від СН Євгенія Кравчук і Микита Потураєв здійснили першу спробу «мовного путчу». Тоді вони внесли в Раду законопроект, який передбачає, що ця норма почне діяти через два місяці після завершення карантину в Україні, а не з 16 липня 2021 року, як це передбачено «мовним» законом. Тоді в Раді не вистачило голосів, аби внести проект до порядку денного.

Нардеп від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович відзвітував сьогодні, що зірвав засідання комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики, на якому повинна була бути розглянута відстрочка перекладу фільмів і серіалів на українську мову.

«Слуги народу» намагалися провести комітет онлайн, але В’ятрович підняв скандал, назвав Потураєва «агентом русского мира» і припустив, що його «тримають в полоні ДНР/ЛНР». Після декількох хвилин суперечок Потураєв сказав, що засідання скасовується.

Тепер «слугам» потрібно придумати, як провести засідання комітету у найближчі дні, щоб встигнути проголосувати на цьому тижні.