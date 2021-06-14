Зеленский жертвует языковым законом из-за денег РФ за «Папика» - Порошенко

https://racurs.ua/n156073-zelenskiy-jertvuet-yazykovym-zakonom-iz-za-deneg-rf-za-papika-poroshenko.html

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Петр Порошенко, экс-президент, 14 июня отреагировал на очередную попытку «Слуги народа» отложить действие языкового закона. Накануне нардепы из монобольшинства пытались на заседании профильного комитета Верховной Рады снова рассмотреть отсрочку перевода фильмов и сериалов на государственный язык.

Сейчас делается атака на закон о языке накануне 30-й годовщины Независимости Украины. С начала этого года режиссеры «95 квартала» попытались примерить Владимиру Зеленскому маску «государственника» вместо привычной его идеологии «какая разница». Но, только высокие государственные интересы вступили в конфликт со шкурными коммерческими расчетами, маска «государственника» Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм заканчивается для него там, где начинаются российские деньги за показ «Папика» (русскоязычный комедийный сериал — ред.) «95 квартала», который продается на российском рынке, — заявил Порошенко во время согласительного совета депутатских фракций.

Он также обвинил партию власти в показательной борьбе с олигархами.

Это на словах вы делаете пиар якобы на борьбе с олигархами, а на практике лоббируете интересы канала олигарха, который планирует и планировал зарабатывать на этом продукте Зеленского, — заявил Порошенко.



Лидер «ЕС» выразил уверенность в том, что Украина не ведет дискриминационную политику в отношении русского языка.