Кадр з трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2

https://racurs.ua/ua/n156074-serce-chornobylya-u-ssha-nazvaly-datu-vyhodu-s-t-a-l-k-e-r-2-video.html

Ракурс

Компанія Microsoft показала геймплейний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2, яку розробляє українська студія GSC Game World.

Вихід гри запланований на 28 квітня 2022 року. Про це повідомляється на сайті ігрового підрозділу Mirosoft.

У ролику продемонстували, як тепер у світі гри виглядає локація, яку раніше можна було побачити у «S.T.A.L.K.E.R .: Чисте небо», тизер нової фракції, місто Чорнобиль-2, розташоване неподалік Прип’яті, а також новий датчик під назвою «Гілка».

Гра отримала підзаголовок Heart of Chernobyl («Серце Чорнобиля»).

Варто зазначити, що багатьох фанатів обурила російська мова трейлера, що створює враження про нібито російське походження гри. Крім того, траслітерація назви українського міста Чорнобиля виконана з російської мови (Chernobyl), в той час як правильно було б робити її з української мови — Chornobyl.

У зв’язку з цим у Twitter запущений хештег #ChornobylNotChernobyl.

Варто додати, що розробники обіцяють, що в грі буде доступне і українське озвучування.

Нагадаємо, нещодавно всередині одного із заблокованих приміщень комплексу ЧАЕС було зафіксовано реакції поділу ядерного палива.