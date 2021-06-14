Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, фото: Xbox

https://racurs.ua/n156074-serdce-chernobylya-v-ssha-nazvali-datu-vyhoda-s-t-a-l-k-e-r-2-video.html

Ракурс

Компания Microsoft показала геймплейный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которую разрабатывает украинская студия GSC Game World.

Выход игры запланирован на 28 апреля 2022 года. Об этом сообщается на сайте игрового подразделения Mirosoft.

В ролике продемонстрировали, как теперь в мире игры виглядит локация, которую раньше можно было увидеть в «STALKER.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, расположеннный неподалеку от Припяти, а также новый датчик под названием «Гілка».

Игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»).

Стоит отметить, что многих фанатов возмутил русский язык трейлера, что создает впечатление о якобы российском происхождении игры. Кроме того, траслитерация названия украинского города Чернобыля выполнена с русского языка (Chernobyl), в то время как правильно было бы делать ее с украинского — Chornobyl.

В связи с этим в Twitter запущен хэштег #ChornobylNotChernobyl.

Стоит добавить, что разработчики обещают, что в игре будет доступно и украинское озвучивание.

Напомним, недавно внутри одного из заблокированных помещений комплекса ЧАЭС были зафиксированы реакции деления ядерного топлива.