Власть кормит зрелищами — Бойко о миллиарде деревьев и законе об олигархах

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Ракурс

Юрий Бойко, лидер «Оппозиционного платформы — За жизнь», обрушился с критикой на власть. Во время согласительного совета в парламенте 14 июня Бойко заявил, что президент и монобольшинство в Раде проводят политику обеспечения граждан «зрелищами, а не хлебом».

Это политика создания зрелищ вместо хлеба, который требуют люди, — сказал Бойко.

В этом смысле он назвал «популистский закон об олигархах», который, по мнению пророссийской ОПЗЖ, «не решает разделение политики от денег».

Другая претензия Бойко к власти — закон о коренных народах, который якобы распределит граждан на первый и второй сорт.

Непонятны инициативы посадки 1 млрд деревьев за 3 млрд грн. Это очень напоминает коррупционную сделку с ковидним фондом. Тогда деньги исчезли — частично на дороги, частично — еще куда-то, — рассказал Бойко.

Он считает, что «под крышей зрелищ проводятся законы, которые выдавливают последние деньги граждан».

ОПЗЖ не проголосует за законопроект № 5600, который предусматривает налогообложение доходов, полученных из дачных участков площадью более полгектара, а также за введение НДС для застройщиков.