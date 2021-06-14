Глава ОБСЕ прилетела в Мариуполь. Фото: inosmi.ru

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Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде находится с рабочим визитом в Украине.

В понедельник, 14 июня, чиновник прибыла в Мариуполь. В морском порту она оценивает ситуацию с региональной безопасностью после недавней напряженности. В ходе визита Линде заявила, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ. Об этом говорится на ее странице в Twitter.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Facebook, руководство мариупольского порта проинформировало Линде о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, блокирования Керченского пролива. Также с руководителем ОБСЕ встретился заместитель министра обороны Украины и командир тактической группы «Мариуполь». Военные рассказали Линде о ситуации безопасности в Азовском море и мерах по укреплению береговой обороны.

Это уже второй визит Анн Линде в Украину с начала шведского председательства в ОБСЕ.

Напомним, в марте украинская делегация подверглась давлению со стороны представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель ОБСЕ настаивал на обсуждении мирного плана, предложенного сепартистами, которые не являются членами ТКГ.