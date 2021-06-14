Тимошенко идет в суд, ведь базар «слуг» о референдуме - обман

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Ракурс

Юлия Тимошенко 14 июня во время согласительного совета руководителей фракций Верховной Рады заявила о намерении обратиться в суд из-за отказа ЦИК зарегистрировать ее инициативную группу по земельному референдуму.

Нам обещали народовластие. Нас уверяли, что каждый украинец — президент. Все это оказалось обманом. С 1 июля вступает в силу закон о распродаже земли. Быстро остановить это антиконституционное решение власти… можно было референдумом… Но Центральная избирательная комиссия голосами представителей правящей партии заблокировала проведение референдума, — рассказала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» также заявляет, что рынок земли позволит завладеть украинскими черноземами «иностранным банкам». Также нардеп пугает лишением фермеров паев и снятием верхнего слоя почвы.

Мы, конечно, обжалуем решение ЦИК в судах, — заверила Тимошенко.



Напомним, 12 июня референдум по земле, инициированный нардепом Юлией Тимошенко, забраковала Центральная избирательная комиссия. ЦИК отказал в регистрации инициативной группы из-за несоответствия в подписных листах и наличии «мертвых душ» в списках.