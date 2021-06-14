Наличная валюта вновь подешевела в обменниках

Курс доллара к гривне снизился, фото:

https://racurs.ua/n156078-nalichnaya-valuta-vnov-podeshevela-v-obmennikah.html

Ракурс

Средний курс покупки наличного доллара в украинских банках сегодня, 14 июня, несколько упал по сравнению с предыдущим рабочим днем 11 июня. Доллар подешевел на 6,2 копейки и теперь составляет 26,904 грн.

Также упал курс продажи доллара — на 5,8 копейки (до 27,1195 грн). Об этом сообщает издание «Лига.Финансы».

Также несколько упал и курс евро:

средний курс предыдущим евро упал на 23,3 копейки (до 32,5035 грн)

средний курс продажи евро упал на 22,7 копейки (до 32,91 грн).

Уменьшился и курс российского рубля:

средний курс покупки 10 рублей упал на 0,3 копейки (до 3,342 грн);

средний курс продажи 10 рублей упал на 0,7 копейки (до 3,808 грн).

Стоит добавить, что Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке купил 375 млн долл. США, что в 9,3 раза больше, чем за неделю до этого (40 млн долл. США), а также на 44,5 млн долл. США больше, чем в целом за первые пять месяцев 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка.

Нацбанк в апреле и мае в течение восьми недель вообще не совершал интервенций на межбанковском валютном рынке. Глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял такую малую активность возглавляемого им ведомства в этом вопросе сбалансированностью спроса и предложения на валютном рынке.

Однако в последнее время НБУ изменил свою стратегию на фоне заметного укрепления гривны.

Источник: «Лига.Финансы»