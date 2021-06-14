Террористы ОРДЛО не выпускают абитуриентов - что делать, рассказали в Кабмине

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Российские террористы не выпускают абитуриентов с оккупированного Донбасса. Офис генпрокурора уже начал расследование из-за ограничений оккупационной администрацией России перемещения детей с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, желающих учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной Киеву, — сообщило 14 июня Министерство образования и науки.

Министерство разъяснило, что поступающие должны лично подавать заявления для вступления в образовательные центры. Однако у них, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможным подачу заявлений электронными средствами связи.

В Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного вступления граждан с временно оккупированных территорий в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечения защиты их персональных данных, — констатировали в Минобразования.

Также там попросили абитуриентов информировать о проблемах, которые возникают при попытке вступить в учреждения образования Украины, на горячую линию правительственного контактного центра 0−800−504−425 или на телефон +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram); +38 095 200 85 73 — для людей с нарушениями слуха (Viber, Whatsapp, Telegram). Услуги связи являются бесплатными.

Кроме этого, МОН пообещал рассмотреть вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с Донбасса.

В то же время Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Единственной возможностью въезда и выезда детей, достигших 14-летнего возраста, которые не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублик, — говорится в сообщении.



Таким образом террористы страны-оккупанта ограничивают права выпускников девятых и 11-х классов на образование.

Напомним, в этом году образовательные центры для вступления лиц с временно оккупированных территорий Украины в учреждения образования начали свою работу 7 июня.