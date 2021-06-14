Порошенко і Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156084-drugyy-tur-vyboriv-zmodeluvaly-sociology-vidstan-do-zelenskogo-skorotylasya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, фаворит президентських виборів у новому соціологічному дослідженні.

В умовному другому турі він знову б переміг колишнього президента Петра Порошенка, але отримав би меншу підтримку серед виборців. За Зеленського віддали б свої голоси 60% виборців, за другого — 40%. Про це соціологам розповіли ті, хто точно б взяв участь у голосуванні, свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ільки Кучеріва.

Якби ж до другого туру потрапив один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко, то він би набрав 26% підтримки, а Зеленський — 74%. Дослідження показало, що Порошенко міг би перемогти Зеленського на Заході, але нищівно програв би на Півдні. Водночас Бойко переміг би чинного президента на Сході, але програв би йому на Заході та у Центрі.

Соціологи з’ясували, що заможні українці готові голосувати за Володимира Зеленського і Петра Порошенка, а менш заможні — за Юлію Тимошенко та Юрія Бойка. Також виявилося, що старші респонденти частіше голосують за Юрія Бойка та Юлію Тимошенко, тоді як молодші — за Володимира Зеленського.

Опитування проводилось із 14 по 19 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано було 2020 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, соціологічне опитування показало, якби президентські вибори відбулися б на початку червня, то найбільшу підтримку українців отримав би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.