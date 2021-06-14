Порошенко и Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n156084-vtoroy-tur-vyborov-smodelirovali-sociologi-zelenskogo-dogonyaut.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, фаворит президентских выборов в новом социологическом исследовании.

В условном втором туре он снова бы победил бывшего президента Петра Порошенко, но получил бы меньшую поддержку среди избирателей. За Зеленского отдали бы свои голоса 60% избирателей, за второго — 40%. Об этом социологам рассказали те, кто точно бы принял участие в голосовании, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Кучерива.

Если бы во второй тур попал один из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко, то он бы набрал 26% поддержки, а Зеленский — 74%. Исследование показало, что Порошенко мог бы победить Зеленского на Западе, но сокрушительно проиграл бы на Юге. В то же время Бойко победил бы действующего президента на Востоке, но проиграл бы ему на Западе и в центре.

Социологи выяснили, что состоятельные украинцы готовы голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко, а менее состоятельные — за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко. Также оказалось, что старшие респонденты чаще голосуют за Юрия Бойко и Юлию Тимошенко, тогда как младшие — за Владимира Зеленского.

Опрос проводился с 14 по 19 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено было 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, социологический опрос показал, если бы президентские выборы состоялись бы в начале июня, то наибольшую поддержку украинцев получил бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 23% среди всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.