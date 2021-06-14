Уникальную одежду викингов с вышивкой обнаружили археологи

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Ракурс

Одежду викингов с вышивкой обнаружили норвежские археологи в богатом женском захоронении вместе с украшениями и остатками текстиля. Ученые обратили внимание на наличие вышивки на одном из больших кусков шерстяной ткани.

Исследователи из Музея университета естественных и технических наук Норвегии отметили, что женское погребение расположено в небольшой деревне Хестнес на юге Тренделага. Находка датируется 850−950 годами — эпохой викингов. Захоронение обнаружили во время строительства дороги в центральной части Норвегии, пишет издание Norwegian SciTech News.

Исследователи сообщили, что артефакты найдены в нетипичном для региона захоронении. Покойная находилась в деревянной погребальной камере в длинном кургане. В могиле также была трехлепестковую брошь и несколько сотен миниатюрных жемчужин. Ученые предполагают, что жемчугом была расшита одежда женщины. Всего удалось обнаружить шесть кусков шерстяной ткани и два льняной. По мнению ученых, женщина была одета в платье, под которым находилась рубашка из льна или тонкой шерсти. На ее плечах, скорее всего, находилась накидка с вышитыми декоративными элементами.

Ученым известно всего два примера артефактов с вышивкой. Ранее их обнаружили в знаменитых датских курганах эпохи викингов — Осеберге и Маммене.

Напомним, эпоха викингов представляет собой один из самых знаменательных периодов в средневековой европейской истории. Тогда скандинавы совершали набеги на соседние государства, выстраивали торговые сети и широко расселялись по Европе.

Источник: Norwegian SciTech News.