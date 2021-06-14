Унікальний одяг вікінгів з вишивкою виявили археологи

https://racurs.ua/ua/n156083-unikalnyy-vyshytyy-odyag-vikingiv-vyyavyly-arheology-foto.html

Ракурс

Одяг вікінгів з вишивкою виявили норвезькі археологи в багатому жіночому похованні разом з прикрасами і залишками текстилю. Вчені звернули увагу на наявність вишивки на одному з великих шматків вовняної тканини.

Дослідники з Музею університету природничих і технічних наук Норвегії зауважили, що жіноче поховання розташоване в невеликому селі Хестнес на півдні Трьонделага. Знахідка датується 850−950 роками — епохою вікінгів. Поховання виявили під час будівництва дороги в центральній частині Норвегії, пише видання Norwegian SciTech News.

Дослідники повідомили, що артефакти вдалося знайти у нетиповому для регіону похованні. Покійна перебувала в дерев’яній поховальній камері в довгому кургані. У могилі також виявили трипелюсткову брошку і кілька сотень мініатюрних перлин. Вчені припускають, що перлами був розшитий одяг жінки. Всього вдалося виявити шість шматків вовняної тканини і два лляної. На думку вчених, жінка була одягнена в сукню, під якою була сорочка з льону або тонкої вовни. На її плечах, швидше за все, знаходилася накидка з вишитими декоративними елементами.

Вченим відомо лише два приклади артефактів з вишивкою. Раніше їх виявили у знаменитих датських курганах епохи вікінгів — Осеберге і Маммене.

Нагадаємо, епоха вікінгів є одним із найбільш знаменних періодів в середньовічній європейській історії. Тоді скандинави здійснювали набіги на сусідні держави, вибудовували торгові мережі і широко розселялися по Європі.

Джерело: Norwegian SciTech News.