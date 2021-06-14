В Індії помер голова релігійної секти, яка практикувала багатоженство, фото: Yahoo Sports

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В Індії помер 76-річний Зіона Чана, голова релігійної секти, яка практикувала багатоженство.

Вважається, що у Чана було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків. За іншою інформацією, у нього було 39 дружин, 94 дітей, 33 онуків і один правнук. Про це повідомляє «BBC Україна».

Таким чином, його називали головою «найбільшої родини у світі». Втім, на це звання є й інші претенденти. Так, у Канаді в провінції Британська Колумбія проживає 64-річний Вінстон Блекмор, який має 27 дружин та 150 дітей.

За інформацією місцевих ЗМІ, стан Чани погіршився вдома, у селі Бактаунг Тлангнуам в невеликому індійському штаті Мізорам, розташованому на кордоні з Бандгладеш та М’янмою, де він проживав разом із численною родиною. Ввечері 13 червня його доставили до лікарні, де констатували смерть.

Зазначається, що він страждав на діабет та гіпертонічну хворобу.

Смерть також Чана підтвердили в уряді штату Мізорам.

Ця сім’я належить до християнської секти Чана Пол, у якій є близько 2 тис. послідовників. Заснував цю секту, яка дозволяє багатоженство для чоловіків, дід Чани у 1942 році.

Зіона Чана народився в 1945 році, а зі своєю найстаршою дружиною, яка старша за нього на три роки, познайомився у 17-річному віці.

Джерело: «BBC Україна»