В Индии скончался глава религиозной секты, практиковавшей многоженство, фото: Yahoo Sports

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Ракурс

В Индии скончался 76-летний Зиона Чана, глава религиозной секты, практиковавшей многоженство.

Считается, что у Чана были 38 жен, 89 детей и 36 внуков. По другой информации, у него были 39 жен, 94 детей, 33 внуков и один правнук. Об этом сообщает «BBC Украина».

Таким образом, его называли главой «крупнейшей семьи в мире». Впрочем, на это звание есть и другие претенденты. Так, в Канаде в провинции Британская Колумбия проживает 64-летний Уинстон Блэкмор, который имеет 27 жен и 150 детей.

По информации местных СМИ, состояние Чаны ухудшилось дома, в селе Бактаунг Тлангнуам в небольшом индийском штате Мизорам, расположенном на границе с Бандгладеш и Мьянмой, где он проживал вместе с многочисленной семьей. Вечером 13 июня его доставили в больницу, где констатировали смерть.

Отмечается, что он страдал диабетом и гипертонической болезнью.

Смерть также Чана подтвердили в правительстве штата Мизорам.

Эта семья принадлежит к христианской секте Чана Пол, в которой есть около 2 тыс. последователей. Основал эту секту, которая позволяет многоженство для мужчин, дед Чаны в 1942 году.

Зиона Чана родился в 1945 году, а со своей старшей женой, которая старше его на три года, познакомился в 17-летнем возрасте.

Источник: «BBC Украина»