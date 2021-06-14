Рейтинг партий среди богатых и бедных украинцев составили социологи

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Ракурс

Рейтинг партий на основе опроса общественного мнения, проведенного в мае, составили социологи Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы им. Илька Кучерива». Также они определили, за кого голосуют богатые и бедные украинцы.

Рейтинг «Слуги народа» составляет 28,2%. По сравнению с концом апреля рейтинг партии не изменился. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Демократические инициативы».

Помимо политсилы Зеленского, украинцы готовы отдать свои голоса за:

«Европейскую солидарность» — 18,8% (месяц назад — 18,3%),

«Оппозиционная платформу — За жизнь» — 14,1%, (месяц назад — 15%),

«Батькивщину» — 12,6% (в апреле — 10,8%).

Избирательный барьер может преодолеть «Сила и честь» — ее поддерживают 6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился с выбором. Другие партии не попадают в парламент.

Кроме этого, социологи указали, что состоятельные украинцы чаще готовы голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Менее состоятельные одновременно — за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко. Существуют разногласия и по возрасту респондентов. Старшие респонденты чаще голосуют за Бойко и Тимошенко, тогда как младшие — за Зеленского. У Порошенко более сбалансированный электорат — его примерно одинаково поддерживают в разных возрастных группах, — отметили исследователи.

Напомним, в контексте регионов только Зеленский может похвастаться равномерной поддержкой (его рейтинг проседает лишь на востоке). Порошенко может рассчитывать на поддержку 20% жителей Запада, но лишь 4% избирателей Юга. У Бойко почти 18% поддержки на Востоке, но только 2% в западных областях. Тимошенко может аккумулировать 13% поддержки в Центре страны, но только 3% на Юге.