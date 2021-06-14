Трехдневная магнитная буря накроет Землю. Фото: kazatin.com

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Ракурс

Магнитная буря прогнозируются в Украине на этой неделе.

Небольшой солнечный всплеск ожидается в среду 16 июня. В четверг, 17 июня, прогнозируется слабая магнитная буря. В пятницу, 18 июня, буря пойдет на спад, однако солнечная активность еще будет повышенной. Об этом утверждают специалисты Лаборатории астрономии Солнца ФИАН.

Эксперты отмечают, что магнитная буря на этой неделе будет слабой, но метеочувствительные люди все же могут столкнуться с ухудшением самочувствия. В эти дни может болеть голова, возникать головокружение, повышаться артериальное давление. Люди могут испытывать боль в суставах и мышцах, обострение хронических заболеваний, бессонницу и раздражительность.

Как уберечься от магнитной бури:

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не менее 8 часов в сутки.

Откажитесь от жареной, жирной и острой пищи, а также от кофе и энергетиков.

В дни бури не употребляйте алкоголь и не курите. Пейте больше травяного чая.

Чаще прогуливайтесь на свежем воздухе.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось — возьмите больничный и обратитесь к своему врачу.

Напомним, в мае геомагнитная активность Солнца напоминала о себе по меньшей мере четыре раза. В апреле 2021 года магнитные бури были в основном слабыми и малозаметными.