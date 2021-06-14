Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156105-grozy-livni-i-shkvaly-pronesutsya-po-vsey-ukraine-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 июня ожидается жаркая и летняя, температура воздуха достигнет отметки +6°. По всей стране будет бушевать шквальный ветер, регионы подтопит мощными ливнями.

Днем столбики термометров покажут от +21° до +26°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают северный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 июня прогнозируется грозовая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +14°, а днем будет держаться на уровне от +24° до +26° тепла.

Погода в Харькове встретит дождями, местами ударит молния. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +14° до +16°, а днем столбики термометра застынут на уровне +27°.

Погодные условия в Одессе удивят горожан — в курортном городе пронесутся мощные ливни и ударят грозы. Воздух днем прогреется до +26°, ночью столбики термометров покажут +16° C.

Погода во Львове ожидается теплая, дожди отступят. Температурные показатели будут следующими: ночью +9…+11° тепла, а днем 21…+23° тепла.

Погода в Карпатах 15 июня прогнозируется теплая, возможен небольшой дождь. Столбики термометров в темное время суток покажут от +10° до +12° тепла, а днем температура достигнет +24° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 15 июня ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июне 2021 года будет со средней месячной температурой +18…+22° (в горах — +14…+18 °). Такие показатели близки к климатической норме.