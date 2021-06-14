Владимир Путин (справа), фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/n156104-69-letniy-putin-zadumalsya-o-naslednike-i-altare-otechestva.html

Ракурс

Владимир Путин, президент РФ, считает тему своего возможного ухода от власти под гарантии защиты вопросом «третьестепенного значения».

Об этом он заявил в интервью американской телекомпании NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

Я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России, — заверил Путин.

Впрочем, он признает, что когда-то ему будет замена, хотя бы из природных биологических причин.

Относительно возможного преемника, то Путин обещает сделать все, чтобы «готовые положить на алтарь отечества жизни» люди получили поддержку.

Если я увижу, что какой-то человек … с конструктивными взглядами, человек преданный стране, готовый положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он не относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны, — заверил Путин.

Напомним, 16 июня в Женеве Путин проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.