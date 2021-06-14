Путин. Фото: NBC

https://racurs.ua/n156103-putin-uklonilsya-ot-voprosa-o-namerenii-napravit-voyska-v-ukrainu.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, обвинил Украину в наращивании своих войск у границ, и заявил, что Россия проводила учения на собственной территории, что нельзя считать агрессией.

Вместо этого он обвинил Соединенные Штаты Америки (США) и Европу в том, что они проводят учения у российских границ. Об этом он заявил в интервью NBC.

Мы проводили плановые учения на своей территории, и не только на юге Российской Федерации, но и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили, — прокомментировал Путин.

Он упрекнул Запад в проведение учений Defender Europe, поскольку в военных учениях у российских границ участвуют 40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники.

Представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам, как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали, мы на своей территории. Вот вы на Аляске проводили — ну и дай вам бог здоровья! Но вы приехали через океан к нашим границам, привезли тысячи солдат и тысячи единиц техники. И вы считаете, что мы ведем себя агрессивно, а вы нет, — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин надеется на восстановление отношений с США. На встрече с лидером страны Джо Байденом он готовится налаживать диалог между странами. На саммите в Женеве президент РФ намерен обсудить вопрос «региональных конфликтов».