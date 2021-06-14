ДТП с украинцами в Румынии. Фото: «Мукачево.нет»

https://racurs.ua/n156102-dtp-s-ukraincami-v-rumynii-chislo-pogibshih-vozroslo.html

Ракурс

Число жертв аварии с украинским автобусом в Румынии возросло до двух.

В больнице умерла еще одна украинка. Двое госпитализированных украинцев находятся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Об этом 14 июня спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в комментарии «РБК-Украина».

По его информации, рано утром 14 июня на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие при участии граждан Украины, которые направлялись на микроавтобусе из Украины в Чехию. В бусе находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы.

После смертельной аварии водителя задержали. Предварительно установлено, что он не справился с управлением и в результате этого микроавтобус столкнулся с грузовиком, который двигался впереди. Украинские дипломаты продолжают взаимодействовать с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Напомним, микроавтобус на чешской регистрации, который перевозил украинских пассажиров в Венгрию, разбился. В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения.

Источник: «РБК-Украина»