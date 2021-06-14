ДТП з українцями в Румунії. Фото: «Мукачево.нет»

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Число жертв аварії з українським автобусом у Румунії зросло до двох.

У лікарні померла ще одна українка. Двоє госпіталізованих українців перебувають у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів — задовільний, загроз їхньому життю немає. Про це 14 червня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у коментарі «РБК-Україна».

За його інформацією, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чехії. В бусі перебували 16 українців та один громадянин Молдови.

Після смертельної аварії водія затримали. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням і внаслідок цього мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася попереду. Українські дипломати продовжують взаємодіяти із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП.

Нагадаємо, мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів в Угорщину, розбився. Внаслідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення.

Джерело: «РБК-Україна»