У Тернополі чоловік загинув під колесами власного авто на АЗС

У Тернополі чоловік загинув під колесами власного авто на АЗСhttps://racurs.ua/ua/n217171-u-ternopoli-cholovik-zagynuv-pid-kolesamy-vlasnogo-avto-na-azs.htmlРакурс
У Тернополі на території АЗС, розташованої на вулиці 15 квітня, сталася смертельна ДТП.
Про це сьогодні, 2 листопада, повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.
Водій залишив авто, ймовірно, забувши поставити на ручне гальмо, і пішов у справах. У якийсь момент транспортний засіб самовільно почав рухатися і наїхав на власника, — розповіли у поліції.
Чоловіка госпіталізували з важкими травмами, проте цього ж дня він помер у лікувальному закладі. Проводиться перевірка.
Крім того, у Тернополі жінка травмувалася, наздоганяючи тролейбус який рушив. Подія сталася на вулиці Богдана Хмельницького.
Потерпіла, перебуваючи на посадковому майданчику зупинки громадського транспорту, почала наздоганяти тролейбус, який рушив. Водій, ймовірно, не помітив жінку, що намагалася потрапити до салону громадського транспорту. Проводиться перевірка, — зазначили у поліції.