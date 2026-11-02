У Тернополі чоловік загинув під колесами власного авто на АЗС

У Тернополі автомобіль смертельно травмував власника, фото: Pixnio

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Ракурс

У Тернополі на території АЗС, розташованої на вулиці 15 квітня, сталася смертельна ДТП.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомила прес-служба поліції Тернопільщини.

Водій залишив авто, ймовірно, забувши поставити на ручне гальмо, і пішов у справах. У якийсь момент транспортний засіб самовільно почав рухатися і наїхав на власника, — розповіли у поліції.

Чоловіка госпіталізували з важкими травмами, проте цього ж дня він помер у лікувальному закладі. Проводиться перевірка.

Крім того, у Тернополі жінка травмувалася, наздоганяючи тролейбус який рушив. Подія сталася на вулиці Богдана Хмельницького.