Протасевич и МВД объяснили намерение Лукашенко отдать журналиста на допрос в ОРДЛО

Роман Протасевич, скриншот видео

https://racurs.ua/n156101-protasevich-i-mvd-obyasnili-namerenie-lukashenko-otdat-jurnalista-na-dopros-v-ordlo.html

Ракурс

Белорусские силовики сегодня, 14 мая, провели пресс-конференцию по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который принудительно посадили в Минске 23 мая.

С этого рейса белорусские силовики сняли известного оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который, в частности, бывал в зоне боевых действий на Донбассе. Боевики так называемой ЛНР ранее заявляли о намерении допросить оппозиционера.

«Любые официальные показания я даю только представителям следственного комитета», — заявил Протасевич во время сегодняшней пресс-конференции, комментируя вопрос о соответствующем обращении боевиков.

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора отметил, что «запросов из-за рубежа» для проведения следственных действий с Протасевичем не поступало.

Чтобы представители любых иностранных государств могли принимать участие в любых процессуальных следственных действиях с Романом Протасевичем или требовать выдачи, для всего этого основанием является международный запрос, международное ходатайство, международное поручение, направляемые в соответствии с действующими международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларусь и на основании внутреннего законодательства, — подчеркнул Гора.



На сегодня, никаких запросов ниоткуда из-за рубежа для проведения таких действий, не поступало, — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно пообещал, что самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко «будет больно» в случае допуска в страну террористов ЛНР для допроса Протасевича.