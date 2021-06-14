Протасевич і МВС пояснили намір Лукашенка віддати журналіста на допит в ОРДЛО

Роман Протасевич, скріншот відео

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Білоруські силовики сьогодні, 14 травня, провели прес-конференцію щодо інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який примусово посадили в Мінську 23 травня.

З цього рейсу білоруські силовики зняли відомого опозиційного журналіста Романа Протасевича, котрий, зокрема, бував у зоні бойових дій на Донбасі. Бойовики так званої ЛНР раніше заявляли про намір допитати опозиціонера.

«Будь-які офіційні показання я даю лише представникам слідчого комітету», — заявив Протасевич під час сьогоднішньої прес-конференції, коментуючи питання про відповідне звернення бойовиків.

Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора зазначив, що «запитів з-за кордону» для проведення слідчих дій з Протасевичем не надходило.

Щоб представники будь-яких іноземних держав могли брати участь у будь-яких процесуальних слідчих діях з Романом Протасевичем або вимагати видачі, для всього цього підставою є міжнародний запит, міжнародне клопотання, міжнародне доручення, які направляються у відповідності з чинними міжнародно-правовими актами, до яких приєднана Республіка Білорусь та на підставі внутрішнього законодавства, — наголосив Гора. На сьогодні, ніяких запитів нізвідки з-за кордону для проведення таких дій, не надходило, — додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно пообіцяв, що самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку «буде боляче» в разі допуску в країну терористів ЛНР для допиту Протасевича.