Ветеранів забезпечать безкоштовним житлом. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n156100-veteraniv-zabezpechat-bezkoshtovnym-jytlom-yak-otrymaty.html

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Кабмін розпорядженням від 9 червня 2021 року № 618-р схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на період до 2025 року.

Концепція спрямована на розв’язання питання щодо забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх сімей. Станом на 1 січня 2021 року на квартирному обліку стояли понад 29 тис. українських воїнів і членів їхньої родини. Розв’язати це питання збираються у такий спосіб:

долучити суб'єктів інвестиційної діяльності до будівництва або купівлі житла для ветеранів війни;

стимулювати територіальні громади долучати захисників Вітчизни та членів їхніх сімей до процесу соціально-економічного розвитку територій;

поетапне фінансування фактично виконаних будівельних робіт;



співпраця між органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в знаходженні власних шляхів розв’язання забезпечення житлом ветеранів війни, зокрема шляхом капітального будівництва наявних будівель.

Реалізувати програму планують за 2021−2025 роки, а забезпечити житлом збираються до 5 тис. сімей ветеранів війни.