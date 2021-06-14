У Києві впав балкон, на якому облаштувати город полуниці. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n156099-u-kyievi-vpav-balkon-na-yakomu-oblashtuvaty-gorod-polunyci.html

Ракурс

Балкон впав у Києві через саморобний навісний «город», який вирішили створити власники квартири.

Дах балкону не витримав майже однієї тонни ґрунту. Про це повідомляє Київської міської державної адміністрації (КМДА).





Інцидент трапився сьогодні, 14 червня, на вулиці Архітектора Вербицького, що на Харківському масиві. До балкона на шостому поверсі дев’ятиповерхівки було прикріплено навісну конструкцію із землею, яка трималася на тросах. На навісному городі власник вирощував полуницю на продаж.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві обвалився балкон у багатоповерховому будинку на вулиці Половецькій. 18 квітня внаслідок обвалу на сьомому поверсі уламки зачепили конструкції балконів на двох нижніх поверхах.