Протасевич спростував інформацію про своє побиття. Фото:

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Ракурс

Роман Протасевич, білоруський журналіст, який утримується владою Мінська, назвав жартом інформацію телеграм-каналів про те, що його бив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Опозиціонер переконує, що плями на руках, які потрапили на відео його інтерв’ю, — це сліди від стяжок. Журналіст заявив, що його ніхто не бив і він готовий пройти незалежну медичну експертизу. Про це Протасевич заявив 14 червня під час брифінгу МЗС Білорусі.

Навіть коментувати нічого не буду, це просто смішно. Я прекрасно себе почуваю, у мене немає ніяких скарг. Мам, тат не переживайте, у мене все відмінно, — зазначив він.

Журналіст заявив, що його батьків, які «опинилися в заручниках» і просто використовують, а «за їх спинами стоять конкретні політичні діячі».

Протасевич додав, що співпрацює зі слідством й допомагає своїй країні.

Виступ — це моє бажання, я міг у будь-який момент відмовитися. Я завдав величезної шкоди країні і тепер хочу все виправити, — наголосив опозиціонер.

Під час брифінгу журналістка БелаПАН Тетяна Коровенкова звернулася до Протасевича й заявила, що співчуває йому, але не вірить жодному слову.

Роман, я вам щиро співчуваю. Вам щиро співчувають багато ваших колег в Білорусі. Я можу уявити, що з вами могли зробити. І жодному вашому слову я не вірю. Просто тримайтеся, просто переживіть це, — зазначила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пригрозив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Дипломат відзначив, що Лукашенку «буде боляче» у разі допуску в країну представників самопроголошеної Луганської народної республіки для допиту викраденого опозиціонера Романа Протасевича.