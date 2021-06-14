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Ракурс
Літак Ryanair примусово посадили в Мінську 23 травня

Перехоплення літака з Протасевичем не було — ВПС Білорусі

14 чер 2021, 16:40
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Літак авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, який 23 травня сів у Мінську і з якого білоруські силовики зняли опозиціонера Романа Протасевича, нібито не перехоплювали, а рішення сідати саме в аеропорту столиці Білорусі пілот повітряного судна нібито ухвалив самостійно.

Про це сьогодні, 14 травня, під час прес-конференції заявив командувач ВПС та ППО Білорусі Ігор Голуб.

Йому були видані тільки рекомендації, а не наказ, — запевнив Голуб.

Голуб стверджує, що військовий літак МіГ-29, який супроводжував авіалайнер Ryanair, мав завдання прикривати від можливого теракту Мінськ, а не здійснювати перехоплення, і ближче, ніж на 50 км, до авіалайнера не підходив.

На думку Голуба, версію про те, що пілот Ryanair навмисно не перетнув кордон з Литвою, підтверджують дві обставини інциденту:


  • літак не здійснював зниження, готуючись до посадки у Вільнюсі;
  • літак розвернувся до Мінська за 2−2,5 хвилини до залишення повітряного простору Білорусі.

Йому ніхто не заважав перетнути кордон, ніхто не заважав, — запевнив Голуб.

Нагадаємо, після інциденту з літаком Ryanair, низка країн світу, зокрема й Україна, припинили повітряне сполучення з Білоруссю. У РНБО України вважають, що цей інцидент має всі ознаки операції спецслужб Росії.

Джерело: Ракурс


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