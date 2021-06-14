Самолет Ryanair принудительно посадили в Минске 23 мая

https://racurs.ua/n156097-perehvata-samoleta-s-protasevichem-ne-bylo-vvs-belarusi.html

Ракурс

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс, который сел 23 мая в Минске и с которого белорусские силовики сняли оппозиционера Романа Протасевича, якобы не перехватывали, а решение садиться именно в аэропорту столицы Беларуси пилот воздушного судна якобы принял самостоятельно.

Об этом сегодня, 14 мая, во время пресс-конференции заявил командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб.

Ему были выданы только рекомендации, а не приказ, — заверил Голуб.

Голуб утверждает, что военный самолет МиГ-29, который сопровождал авиалайнер Ryanair, имел задачу прикрывать от возможного теракта Минск, а не осуществлять перехват, и ближе, чем на 50 км, к авиалайнеру не подходил.

По мнению Голуба, версию о том, что пилот Ryanair намеренно не пересек границу с Литвой, подтверждают два обстоятельства инцидента:

самолет не совершал снижения, готовясь к посадке в Вильнюсе;

самолет развернулся в Минск за 2−2,5 минуты до оставления воздушного пространства Беларуси.

Ему никто не мешал пересечь границу, никто не мешал, — заверил Голуб.

Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair, ряд стран мира, включая Украину, прекратили воздушное сообщение с Белоруссией. В СНБО Украины считают, что этот инцидент имеет все признаки операции спецслужб России.