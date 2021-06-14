Россия применила бомбардировщики на учениях возле Украины

Истребитель. Фото: Военный обзор

https://racurs.ua/n156096-rossiya-primenila-bombardirovschiki-na-ucheniyah-vozle-ukrainy.html

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Военные учения у украинских границ провела Россия. Ленинградская армия Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) начала учения с бомбардировщиками Су-34 и дальними перехватчиками МиГ-31БМ в Воронежской области.

Об этом сообщил Западный военный округ (ЗВО) в понедельник, 14 июня, передает российский «Интерфакс».

Отмечается, что во время военных учений экипажи Су-34 применили ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне округа.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совершили вылеты с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, провели разведку и поразили наземные цели — укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения с пятью странами НАТО проведет Украины уже летом. Пограничники Украины примут участие в украинской-британских учениях Cossack Mace-2021, которые будут проводить на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Источник: Интерфакс