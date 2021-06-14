Если бы играли с Украиной, то продули бы — в России не верят в свою сборную

https://racurs.ua/n156095-esli-by-igrali-s-ukrainoy-to-produli-by-v-rossii-ne-veryat-v-svou-sbornuu.html

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Михаил Боярский, российский артист и ярый болельщик «Зенита», сравнил сборные Украины и России на Евро 2020. Оценка своей сборной Боярским, который в 2014 году поддержал позицию Владимира Путина по поводу российской агрессии в Крыму и подписал коллективное обращение, очень неутешительная.

Россияне проиграли в первом туре 0:3 Бельгии в Санкт-Петербурге, а Украина дала бой Нидерландам 2:3.

Конечно, Украина гораздо сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был чудо! Я позавидовал, как играла Украины! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно, — так Боярского цитирует «Спорт-Экспресс».

Боярский с 8 августа 2015 года внесен в «Черный список Министерства культуры Украины». Он фигурант базы данных центра «Миротворец» как иностранец, представляющий угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

На Евро 2020 Украина выступает в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Россия ведет борьбу за выход в плей-офф с Бельгией, Финляндией и Данией.

Сайт «Спорт-Экспресс» опубликовал подборку комментариев болельщиков. Вот некоторые из них: