Ляшко договаривается о ежесезонной закупке COVID-вакцин. Фото:

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Вакцинировать украинцев от коронавируса могут начать ежесезонно.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает такую возможность и готовится к этому. Как это будет происходить, определят тогда, когда исследования подтвердят точную продолжительность иммунитета после иммунизации. Одновременно Минздрав ведет переговоры с компаниями о поставках вакцин от коронавируса в 2022—2023 годах. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ.

По его словам, ведомство обратилось к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом и отслеживает позицию во всех клинических исследованиях, за научными данными о продолжительности послевакцинального иммунитета к коронавирусной болезни.

Как только будут четкие подтверждения и понимания, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет исходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периода, когда лучше вакцинироваться, — отметил Ляшко.



Напомним, ученые заявили, чтобы в Украине приобрести коллективный иммунитет от COVID-19, нужно вакцинировать 70% населения. Украина может достичь коллективного иммунитета не ранее 2023 года.

Источник: НВ