Когда Украина достигнет коллективного иммунитета от коронавируса. Фото: УНН

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Коллективный иммунитет — это явление, при котором у большинства населения вырабатываются антитела к инфекционному заболеванию и вирус не распространяется дальше.

Коллективного иммунитета от коронавируса впервые в Европейском Союзе достигла Мальта. Чтобы в Украине приобрести коллективный иммунитет от COVID-19, нужно вакцинировать 70% населения. Однако, даже если вакцинировать большинство человечества, распространение коронавируса не прекратится. Об этом заявила директор института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Виктория Задорожная, 14 июня передает «Общественное».

Какой бы уровень иммунитета ни был, он не прекратит циркуляцию вируса, он только снизит интенсивность этой циркуляции. А вакцинация она, кроме того, снизит риски тяжелого течения болезни, — отметила ученый.

По словам главного детского иммунолога Министерства здравоохранения Федора Лапия, после вакцинации по меньшей мере 70% населения, существенно снизится количество тяжелых COVID-случаев. Практически исчезнет количество тяжелых случаев болезни после вакцинации 75% взрослого населения.

Ученые Киевского политехнического института и Института эпидемиологии инфекционных болезней прогнозируют, что коллективный иммунитет в Израиле, США, Великобритании, ОАЭ, Чили и Бутане сформируется в конце второго-начале третьего квартала 2021 года. В Израиле с населением 9 млн человек в настоящее время вакцинировано более пяти миллионов человек. Украина же, по мнению ученых, достигнет коллективного иммунитета не ранее 2023 года.

Напомним, 12 июня в киевском Центре вакцинации от COVID-19, развернутом в Международном выставочном центре, было привито рекордное количество человек за сутки. Вакцины получили еще 3 тыс. 14 жителей города.

Источник: «Общественное»