Коли Україна досягне колективного імунітету від коронавірусу. Фото: УНН

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Колективний імунітет це явище, за якого у більшості населення виробляються антитіла до інфекційного захворювання і вірус не поширюється далі.

Колективного імунітету від коронавірусу вперше в Європейському Союзі досягла Мальта. Щоб в Україні набути колективного імунітету від COVID-19, потрібно вакцинувати 70% населення. Однак, навіть якщо вакцинувати більшість людства, розповсюдження коронавірусу не припиниться. Про це заявила директор інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України Вікторія Задорожна, 14 червня передає «Суспільне».

Який би рівень імунітету не був, він не припинить циркуляцію вірусу, він тільки знизить інтенсивність цієї циркуляції. А вакцинація вона, крім того, знизить ризики важкого перебігу хвороби, — наголосила науковець.

За словами головного дитячого імунолога Міністерства охорони здоров’я Федіра Лапія, після вакцинації щонайменше 70% населення, суттєво знизиться кількість важких COVID-випадків. Практично зникне кількість важких випадків хвороби після вакцинації 75% дорослого населення.

Вчені Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології інфекційних хвороб прогнозують, що колективний імунітет в Ізраїлі, США, Великій Британії, ОАЕ, Чилі та Бутані сформується наприкінці другого-початку третього кварталу 2021 року. В Ізраїлі з кількістю населення 9 млн людей зараз вакциновано більше ніж п’ять мільйонів людей. Україна ж, на думку вчених, досягне колективного імунітету не раніше 2023 року.

Нагадаємо, 12 червня у київському Центрі вакцинації від COVID-19, розгорнутому в Міжнародному виставковому центрі, було щеплено рекордну кількість осіб за добу. Вакцини отримали ще 3 тис. 14 жителів міста.

Джерело: «Суспільне»