Двометрового алігатора зустрів на пошті житель Флориди

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Ракурс

Двометрового алігатора зустрів мешканець Флориди, який завітав на пошту, щоб відправити посилку. Інцидент стався в містечку Спрінг Гілл в південному американському штаті.

Алігатор перебував у вестибюлі поштового відділення. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба місцевого шерифа.

Подія сталася приблизно о 3.30 9 червня. За словами шерифа, у будівлі пошти встановлені автоматичні двері. Саме через це тварина змогла туди потрапити посеред ночі.

Згодом служба виловлювання тварин забрала алігатора.

Нагадаємо, у Флориді мешкає значна популяція алігаторів, які нерідко заповзають на територію приватних помешкань людей. Однак загибеллю місцевих мешканців таке сусідство закінчується рідко. Небезпечним вважається алігатор, довжина якого перевищує 1,2 м — такі тварини можуть становити загрозу.