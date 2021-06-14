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Ракурс
Двометрового алігатора зустрів на пошті житель Флориди

Двометрового алігатора зустрів на пошті житель Флориди (ФОТО)

14 чер 2021, 10:25
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Двометрового алігатора зустрів мешканець Флориди, який завітав на пошту, щоб відправити посилку. Інцидент стався в містечку Спрінг Гілл в південному американському штаті.

Алігатор перебував у вестибюлі поштового відділення. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба місцевого шерифа.

Подія сталася приблизно о 3.30 9 червня. За словами шерифа, у будівлі пошти встановлені автоматичні двері. Саме через це тварина змогла туди потрапити посеред ночі.


Згодом служба виловлювання тварин забрала алігатора.

Нагадаємо, у Флориді мешкає значна популяція алігаторів, які нерідко заповзають на територію приватних помешкань людей. Однак загибеллю місцевих мешканців таке сусідство закінчується рідко. Небезпечним вважається алігатор, довжина якого перевищує 1,2 м — такі тварини можуть становити загрозу.

Джерело: Ракурс


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