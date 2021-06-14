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У Карпатах знову випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сніг повернувся у Карпати в середині червня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156066-snig-povernuvsya-u-karpaty-v-seredyni-chervnya-foto.htmlРакурс
Погода в Україні у червні продовжує дивувати низькими температурами.
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні, 14 червня, станом на 7.00 було зафіксовано температуру повітря 0° та хмарну погоду, які принесли з собою сніг. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у соціальній мережі Фейсбук.
Варто додати, що вчора, 13 червня, вранці на цій горі була хмарна погода з дощем та температура повітря +2°.
Загалом в Україні погіршення погодних умов принесло з собою дощі та грози, а також пориви вітру, повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті у семи областях були знеструмлені 62 населені пункти:
- у Львівській області — 30;
- у Київській області — 16;
- у Сумській області — 4;
- у Дніпропетровській області — 4;
- у Кіровоградській області — 3;
- у Донецькій області — 3;
- у Запорізькій області — 2.
Нагадаємо, у травні сніг несподівано засипав село в Івано-Франківській області України.
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