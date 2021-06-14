У Карпатах знову випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/ua/n156066-snig-povernuvsya-u-karpaty-v-seredyni-chervnya-foto.html

Ракурс

Погода в Україні у червні продовжує дивувати низькими температурами.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні, 14 червня, станом на 7.00 було зафіксовано температуру повітря 0° та хмарну погоду, які принесли з собою сніг. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у соціальній мережі Фейсбук.

Варто додати, що вчора, 13 червня, вранці на цій горі була хмарна погода з дощем та температура повітря +2°.

Загалом в Україні погіршення погодних умов принесло з собою дощі та грози, а також пориви вітру, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті у семи областях були знеструмлені 62 населені пункти:

у Львівській області — 30;

у Київській області — 16;

у Сумській області — 4;

у Дніпропетровській області — 4;

у Кіровоградській області — 3;

у Донецькій області — 3;

у Запорізькій області — 2.

Нагадаємо, у травні сніг несподівано засипав село в Івано-Франківській області України.