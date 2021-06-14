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Ракурс
У Карпатах знову випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Сніг повернувся у Карпати в середині червня (ФОТО)

14 чер 2021, 10:24
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Погода в Україні у червні продовжує дивувати низькими температурами.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні, 14 червня, станом на 7.00 було зафіксовано температуру повітря 0° та хмарну погоду, які принесли з собою сніг. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у соціальній мережі Фейсбук.

У Карпатах знову випав сніг, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Варто додати, що вчора, 13 червня, вранці на цій горі була хмарна погода з дощем та температура повітря +2°.

Загалом в Україні погіршення погодних умов принесло з собою дощі та грози, а також пориви вітру, повідомляє прес-служба ДСНС.


В результаті у семи областях були знеструмлені 62 населені пункти:

  • у Львівській області — 30;
  • у Київській області — 16;
  • у Сумській області — 4;
  • у Дніпропетровській області — 4;
  • у Кіровоградській області — 3;
  • у Донецькій області — 3;
  • у Запорізькій області — 2.

Нагадаємо, у травні сніг несподівано засипав село в Івано-Франківській області України.

Джерело: Ракурс


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