Шевченку не соромно за гру з Нідерландами — прес-конференція (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n156065-shevchenku-ne-soromno-za-gru-z-niderlandamy-pres-konferenciya-video.html

Ракурс

Перший матч України на Євро 2020 головний тренер збірної Андрій Шевченко оцінив позитивно.

Він «дуже задоволений грою», хоча його команда програла Нідерландам 2:3. У позитив тренер зарахував те, як команда зреагувала на події в другому таймі після пропущених голів.

Незважаючи на те, що ми програли цей матч, — запишемо його собі в актив. Коли граєш на такому рівні, особливо проти такої команди, яка атакує і шукає моменти, то постійно знаходишся в напрузі. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на цю напругу. Команда підвищила свій рівень сьогоднішньою грою, — розповів Шевченко.

Він вважає, що створені Нідерландами моменти біля воріт України, — це нормально, враховуючи рівень суперника. На такому рівні всі допускають помилки, вважає тренер, адже «це неймовірні швидкості». В збірній підтримали Миколенка, через фланг якого атакували Нідерланди і двічі забили.

Я думаю, що на такому рівні всі припускаються помилок. На них потрібно вчитися. Нікому не повинно бути соромно і прикро за ту реакцію і за той футбол, який показала команда. У таких матчах нам потрібні швидкі футболісти. Заміна Зубкова була необхідною. Марлос вийшов, відмінно відпрацював. Його заміна була запланована, щоб випустити мобільного гравця всередину. Десь ми вирівняли центр поля, створивши кілька моментів і реалізували їх, — прокоментував матч з Нідерландами Шевченко.

Україна програла шостий поспіль матч на чемпіонатах Європи, але змогла нарешті забити — п’ять попередніх матчів (починаючи з 2012 року) закінчувалися без голів. На груповому етапі Україна зіграє ще два матчі: проти Північної Македонії та Австрії. Залежно від результати цих ігор, стане відомо, чи пройдуть українці в плей-офф.